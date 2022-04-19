В Германии назвали соблюдение международного права вариантом для Украины

Украинский кризис возможно урегулировать только при соблюдении норм международного права, которые в течение нескольких десятилетий нарушают западные страны. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Neues Deutschland Рамон Шак.

В своей статье журналист отметил, что прецедентом стало частичное признание Косово, показавшее, как страны реализуют свои стратегические интересы в нарушение международного права.

Автор считает, что власти Киева нарушали Минские соглашения с молчаливого согласия Запада, который якобы продвигает внешнюю политику, "основанную на ценностях".

Шак заметил, что кроме увеличения поставок вооружения и усиления санкций, этой концепции нечего предложить во время кризиса. А это приводит к ещё большим разрушениям, добавил он.

Обозреватель убежден, что для урегулирования кризиса на Украине Евросоюз должен добиться независимости от США и встать на путь защиты международного права.