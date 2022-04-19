Псаки ответила Зеленскому насчёт признания РФ спонсором терроризма: нужен анализ

Любая страна может быть внесена Соединёнными Штатами в список спонсоров терроризма только после того, как её действия будут тщательно проанализированы. Таким образом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала по просьбе президента Украины Владимира Зеленского возможность внесения России в перечень стран, спонсирующих терроризм.

"Для включения страны [в этот список] госсекретарь должен будет определить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку [в проведении] актов международного терроризма. И, конечно, эти определения выносятся после тщательного анализа. У меня нет никакой новой информации или прогнозов на этот счет", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что соответствующий анализ может быть проведён только Госдепартаментом.

Псаки отметила, что страны, признанные США спонсорами терроризма, лишены финансовой поддержки Вашингтона, на них накладывается запрет на поставки и экспорт оружия, продукции двойного назначения и т. д.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что ограничения для таких стран подразумевают также и те, которые уже ввели США в отношении России.

Ранее Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, который был создан США.