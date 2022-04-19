Захарова рассказала о новой фазе действий США на Украине: "Подстрекательство"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вашингтон в конфликте на Украине подстрекает Киев. Как подчеркнула дипломат, позиция американских властей способствует эскалации агрессии в мире.

"Если мы говорим о вовлечённости Соединённых Штатов, они уже вовлечены в новую фазу, не только разжигание, а уже прямое подстрекательство и стимулирование поставок вооружений из других стран", — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в программе "Соловьёв Live".

По мнению Захаровой, мировая общественность узнала истинные цели США, которые восемь лет говорили, что вопрос ЛДНР можно решить мирно. Вашингтон замораживал минские соглашения для подготовки к агрессивным шагам, заключила дипломат.

Ранее представитель МИД прокомментировала предложение Штатов включить РФ в перечень государств-спонсоров терроризма. Как отметила Захарова, такие заявления можно назвать пропагандистским ходом.