Заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что Республика намерена продолжать развивать с Москвой отношения стратегического партнерства и взаимодействия.
В то же время он отметил, что трансформация ситуации на мировой арене никак не скажется на отношениях Москвы и Пекина.
К слову, США теряют стратегически важного для себя союзника, с которым работали более 80 лет — Саудовскую Аравию, решившую присоединиться к альянсу России и КНР.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".