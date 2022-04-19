КНР продолжит развивать стратегическое партнерство с РФ – замглавы МИД

Заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что Республика намерена продолжать развивать с Москвой отношения стратегического партнерства и взаимодействия.

В то же время он отметил, что трансформация ситуации на мировой арене никак не скажется на отношениях Москвы и Пекина.

К слову, США теряют стратегически важного для себя союзника, с которым работали более 80 лет — Саудовскую Аравию, решившую присоединиться к альянсу России и КНР.