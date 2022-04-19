Ле Мэр: Франция убеждает Евросоюз ввести запрет на российскую нефть

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти страны пытаются убедить партнёров по Евросоюзу ввести запрет на поставки российской нефти.

В эфире радиостанции Europe 1 политик подчеркнул: ситуация на Донбассе вынуждает ЕС прекратить сотрудничество с РФ в сфере энергоресурсов. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон убеждён в том, что поставки российской нефти в ЕС следует воспринимать как своего рода финансирование спецоперации РФ на Украине.

"Мы пытаемся убедить европейских партнёров ввести эмбарго на российскую нефть. Прекращение поставок ударит по финансированию конфликта на Украине", — сказал Ле Мэр.

Ранее генеральный директор АКРА Михаил Сухов сообщил, что в случае резкого отказа от российских нефти и газа Европа столкнётся с "ценовым шоком". Как подчеркнул эксперт, дефицит топлива заставит ЕС закупать энергетические ресурсы из США, Катара, Ирана или Норвегии.