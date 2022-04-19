Депутат Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал с привлечением мирового сообщества расследовать использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) наркотических стимуляторов, притупляющих боль и вызывающих чувство эйфории.

По его словам, такие вещества пользуются большой популярностью среди украинских отрядов, состоящих из наёмников. Как отметил парламентарий, военные употребляют Captagon — смесь наркотиков и иммуностимуляторов.

"Таблетки популярны среди боевиков, они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли", — сказал Хамзаев в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что стимуляторы появляются в тех местах, куда "ступает нога солдата НАТО". Депутат подчеркнул: сейчас таблетки бесконтрольно распространяются ВСУ, в некоторых случаях наркотические вещества передают мирному населению.

Депутат Госдумы считает, что Пентагон "пришёл" на территорию Украины "с колбой химеры и наркотиками".