Минфин: ущерб Казахстану от аварии на КТК может достичь 330 миллионов долларов

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что ущерб для республики в связи с ограничением экспорта нефти из-за поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) эксперты оценили в 100-150 миллиардов тенге (220-330 миллионов долларов).

В конце марта 2022 года после шторма в Чёрном море КТК вывел из эксплуатации два из трёх выносных причальных устройства. В них были обнаружены неисправности. Танкерные отгрузки нефти пришлось остановить с 23 по 28 марта. Согласно оценкам экспертов, на ремонт причалов может уйти порядка двух месяцев.

"Ущерб Казахстану оцениваем в пределах 100-150 миллиардов тенге", — подтвердил глава Минфина республики на встрече с журналистами.

Неисправные причалы до сих пор не функционируют. Рабочие подготовили их к дальнейшему ремонту, промыв все системы.

Нефтепроводная система КТК считается крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировой рынок.