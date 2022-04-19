Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что ущерб для республики в связи с ограничением экспорта нефти из-за поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) эксперты оценили в 100-150 миллиардов тенге (220-330 миллионов долларов).
В конце марта 2022 года после шторма в Чёрном море КТК вывел из эксплуатации два из трёх выносных причальных устройства. В них были обнаружены неисправности. Танкерные отгрузки нефти пришлось остановить с 23 по 28 марта. Согласно оценкам экспертов, на ремонт причалов может уйти порядка двух месяцев.
"Ущерб Казахстану оцениваем в пределах 100-150 миллиардов тенге", — подтвердил глава Минфина республики на встрече с журналистами.
Неисправные причалы до сих пор не функционируют. Рабочие подготовили их к дальнейшему ремонту, промыв все системы.
Нефтепроводная система КТК считается крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировой рынок.
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