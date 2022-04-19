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Автор Юлия Миленина

Глава США Байден испугался пасхального кролика возле Белого дома

Мир

Американский лидер Джо Байден испугался пасхального кролика во время праздничных гуляний на территории Белого дома.

Глава США Байден испугался пасхального кролика возле Белого дома

Кадры с места событий приводит издание New York Post. Артист в костюме пасхального кролика подошёл к Байдену, когда тот отвечал на вопрос репортёра.

"Президент США в явном шоке дёрнул головой в сторону персонажа и отступил на шаг от сурового зверя", — сказано в материале.

По данным издания, кролик прервал выступление Байдена о конфликте между Афганистаном и Пакистаном. Подписчики New York Post пошутили, что артист спал главу государства от "нового ляпа".

Ранее сообщалось, что президент США после выступления в штате Северная Каролина протянул руку "невидимому" собеседнику, а позже заблудился на сцене и не смог самостоятельно найти выход. Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин призвала объявить импичмент лидеру нации после такого инцидента.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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