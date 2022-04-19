Американский лидер Джо Байден испугался пасхального кролика во время праздничных гуляний на территории Белого дома.
Кадры с места событий приводит издание New York Post. Артист в костюме пасхального кролика подошёл к Байдену, когда тот отвечал на вопрос репортёра.
"Президент США в явном шоке дёрнул головой в сторону персонажа и отступил на шаг от сурового зверя", — сказано в материале.
По данным издания, кролик прервал выступление Байдена о конфликте между Афганистаном и Пакистаном. Подписчики New York Post пошутили, что артист спал главу государства от "нового ляпа".
Ранее сообщалось, что президент США после выступления в штате Северная Каролина протянул руку "невидимому" собеседнику, а позже заблудился на сцене и не смог самостоятельно найти выход. Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин призвала объявить импичмент лидеру нации после такого инцидента.
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