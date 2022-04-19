Гендиректор АКРА Михаил Сухов заявил, что в случае резкого отказа от российских нефти и газа Европа столкнётся с "ценовым шоком".
По его словам, РФ — существенная часть энергетического рынка Европы. Как отметил эксперт, к концу 2021 года поставки угля из РФ составляли 46% от общего импорта ЕС, газа — 38%, а нефти — 26%.
"Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке Евросоюза и в экстремальном сценарии дефицит топлива", — сказал Сухов в интервью РИА Новости.
Он считает, что нехватка топлива заставит ЕС закупать энергоресурсы из США, Катара, Ирана или Норвегии.
При этом эксперт подчеркнул: если цены на нефть и газ будут сохраняться на высоком уровне, то в ЕС доля возобновляемой энергетики начнёт расти стремительными темпами.
Ранее президент Франции Эммануюль Макрон сообщил, что его страна не нуждается в поставках газа из России.
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