Глава АКРА Сухов: отказ от энергоресурсов из РФ вызовет ценовой шок в Евросоюзе

Гендиректор АКРА Михаил Сухов заявил, что в случае резкого отказа от российских нефти и газа Европа столкнётся с "ценовым шоком".

По его словам, РФ — существенная часть энергетического рынка Европы. Как отметил эксперт, к концу 2021 года поставки угля из РФ составляли 46% от общего импорта ЕС, газа — 38%, а нефти — 26%.

"Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке Евросоюза и в экстремальном сценарии дефицит топлива", — сказал Сухов в интервью РИА Новости.

Он считает, что нехватка топлива заставит ЕС закупать энергоресурсы из США, Катара, Ирана или Норвегии.

При этом эксперт подчеркнул: если цены на нефть и газ будут сохраняться на высоком уровне, то в ЕС доля возобновляемой энергетики начнёт расти стремительными темпами.

Ранее президент Франции Эммануюль Макрон сообщил, что его страна не нуждается в поставках газа из России.