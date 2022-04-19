В Мексике "сожгли Иуду" — чучела Байдена и Зеленского

В ходе празднования католической Пасхи в столице Мексики был возрождён старинный обычай "сжигания Иуды". На этот раз роль предавшего Христа ученика "сыграли" чучела американского и украинского президентов.

Издание La Nacion рассказывает:

"На центральной площади Мехико промышленный кран поднял над толпой верующих картонный танк, из люка которого торчала большая кукла — наполовину дьявол и наполовину Байден, а из жерла "вылетала" картонная фигурка, изображавшая Зеленского. На большой высоте танк взорвался пиротехническими огнями под аплодисменты мексиканцев".

Как отмечает издание, ничего необычного в шоу не было — традиция сжигать Иуду появилась в Мексике ещё в бытность её испанской колонией. В последние десятилетия на роль чертей и бесов "назначались" известные деятели: политики и другие известные персоны — те, кого народ "отвергал".

Теперь вот настала очередь тех, кто, по мнению авторов шоу, "поставил мир на грань войны".

Как пояснил журналистам издания автор инсталляции Эдуардо Родригес, он считает виновной в происходящем Украину:

"Эта страна начала войну, потому что очень хотела вступить в НАТО", — заявил Родригес.

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