Климкин признал: в переговорах с Россией Киевом руководят США

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Киеву "рано или поздно" придётся вести с Москвой переговоры "по-существу". Но что бы ни вынудило власти Незалежной на это пойти, успех подписания мирного договора будет зависеть от Вашингтона.

Откровение бывшего чиновника прозвучало в эфире ТК "Эспресс TV".

Как пояснил Климкин, договариваться о мире на Украине, когда Незалежная "окажется в военном тупике", будут Россия и Запад, потому что "в Москве постоянно подчёркивают, что воюют не с нами (Украиной), а с Западом".

По словам дипломата, "одно из фундаментальных условий со стороны Путина для продвижения вперед в переговорах — снятие санкций", а делать этого никто не собирается.

"И решаться вопрос до какого-то момента будет на фронтах. Так говорим не только мы, так говорят и европейцы, и американцы", — посетовал Климкин, фактически признав, что в Киеве понимают, что стали разменной монетой в чужой игре.

К слову, напомним: в Москве неоднократно говорили, что санкции никогда не будут предметом переговоров с Западом:

"Кто вводил, тот сам и отменит".