Global Times: США не нужен мир на Украине

США собираются извлечь геополитическую выгоду из затягивания конфликта на Украине, сообщили китайские политические аналитики в редакционной статье издания Global Times.

Авторы убеждены, что США пытаются затянуть ту ситуацию, которая сейчас происходит на Украине. Что касается анонсированных американскими политиками планов по "спасению Украины", то они являются театрализованным представлением, отмечается в статье.

Неделю назад Пентагон обсудил увеличение темпов производства оружия с ведущими подрядчиками. На фоне украинского кризиса акции американских компаний, специализирующихся на оборонной сфере, демонстрируют активный рост.

По словам китайских экспертов, Вашингтон пытается использовать ситуацию на Украине, чтобы извлечь для себя финансовую и геополитическую выгоду. США рассчитывают, что к Североатлантическому альянса примкнут Финляндия и Швеция, а спецоперация измотает Россию. Поэтому Штатам выгодно, если конфликт на Украине максимально затянется.

В ходе пятого раунда российско-украинских переговоров Киеву и Москве удалось сделать первые шаги на пути к урегулированию ситуации, однако вскоре риторика украинских властей изменилась, что не пошло на пользу переговорному процессу. Аналитики из КНР объясняют смену настроения в Киеве вмешательством США, которые не хотят мира на Украине.

"Поскольку все пошло не по сценарию, США пришлось вмешаться, чтобы разрушить переговорную базу", — сообщается в материале.