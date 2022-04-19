Rai Al Youm: Саудовская Аравия меняет союзников - США на Россию и Китай

США теряют стратегически важного для себя союзника, с которым работали более 80 лет — Саудовскую Аравию, решившую присоединиться к альянсу России и КНР.

Об этом пишет обозреватель британской газеты Rai Al Youm Халид аль-Джауси.

По мнению журналиста, о "развороте" свидетельствуют недавние телефонные переговоры фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда с российским президентом и председателем КНР и предшествовавший им отказ от разговора с лидером США и увеличения поставок этой стране нефти.

"Это сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке, — написал аль-Джауси, предположив, что в мире смещается "центр тяжести" — влияние Вашингтона снижается, а Москвы и Пекина — возрастает".