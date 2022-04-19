Dissident Voice: фигуристка Валиева стала жертвой политики США и патриархата

США не понравилось, что у России было много золотых медалей на Олимпиаде, поэтому они испортили карьеру российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет профессор по истории Линда Форд в статье для издания Dissident Voice.

До Олимпийских игр в Пекине американские спортивные эксперты посвящали восторженные отзывы российской фигуристке Камиле Валиевой, которая восхищала всех высоким уровнем катания. Они утверждали, что такие дарования в этом виде спорте появляются исключительно редко. Однако после сомнительной допинг-пробы российской фигуристки американские специалисты изменили своё отношение к Валиевой и начали допускать оскорбительные комментарии в её адрес. Не имея достоверных доказательств, западные средства массовой информации начали уничтожать репутацию спортсменки и оказывать на неё сильное давление. Массированная атака журналистов привела к тому, что психологическая стабильность фигуристки пошатнулась, и она совершила несколько ошибок во время катания. В итоге Валиева оказалась на четвёртом месте, хотя большинство экспертов прочили ей золотую медаль до Игр в Пекине.

По мнению Линды Форд, травлю спортсменки устроили США, которым надоело видеть, что российские фигуристки постоянно выигрывают и занимают весь пьедестал почёта. Валиева стала врагом для американских чиновников.

"Её освистали и притесняли. Россияне забрали слишком много золотых медалей. Весь этот спектакль представлял собой пересечение гегемонистской американской мировой политики и безжалостного патриархата. Женщины-спортсменки стали врагами и, следовательно, жертвами американской империи", — подчеркнул Форд.