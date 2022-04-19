Нарколог объяснил поведение Зеленского на "пьяном" видео: "Принял изрядно"

Одно из последних видеообращений украинского президента заставило пользователей интернета усомниться в том, что во время записи Владимир Зеленский находился "в здравом уме и твёрдой памяти". А также предположить, что гримасы и ужимки, сопровождающие невнятную речь — следствие употребления "допинга".

"Весёлое расположение духа" президента Украины прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров.

В комментарии для Лайфа он сказал, что, согласно видеозаписи, Зеленский, вероятнее всего, находился под воздействием психотропов. По крайней мере, на это намекает "мимика, не соответствующая тому, что он говорит".

"Первое лицо государства дурачится, вращается в кресле, не может сказать элементарный текст, который он до этого на бумажке написал. Речь разорванная, смазанная. Мимика не соответствует месседжу. <…> мы видим, что человек вечером употребил. И что он у себя в голове он уже всех победил", — считает специалист.

Отвечая на вопрос, что именно мог "принять" Зеленский, Шуров сказал, что это могли быть и алкоголь, и наркотики, причём как психостимуляторы, так и каннабиноиды. Не исключил нарколог и "коктейля" из перечисленных средств:

"… человеку очень весело, он не может сконцентрироваться, крутится в кресле и хаотично снимает видео, — пояснил врач и добавил, что в "звёздной тусовке" такие случаи нередки: — Часто наши звёзды после употребления так горят: выходят в прямой эфир и начинают говорить чушь, а потом им стыдно, больно и грустно. Когда человек употребляет, у него критика снижается, ему хочется праздника и всем показать, что он вот такой важный. И вот мы видим результат — обращение первого лица государства, за которое всем гражданам стыдно", — заключил Шуров.