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Автор Ольга Лебедева

Экс-кандидат в президенты США: НАТО должен отступиться от Швеции и Финляндии

Мир

Соединённые Штаты должны отказаться от идеи принятия в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, дабы "не испытывать удачу" с Россией.

Экс-кандидат в президенты США: НАТО должен отступиться от Швеции и Финляндии

Так считает экс-кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен. Почему — он объяснил в статье, опубликованной в Аmerican Conservative.

По мнению американского политика, Вашингтону следует основательно проанализировать, "что членство в НАТО для этих двух северных стран будет означать для Соединенных Штатов", ведь Россия однозначно предупредила, что "поставит в этом случае ядерное оружие в Балтийский регион".

"Сегодня мы не только возглавляем альянс, в который входят 30 стран, но и пытаемся включить в него еще двух членов. У одного из них — Финляндии — 830-мильная граница с Россией. Но сколько еще мы будем пытать нашу удачу? — задаёт риторический вопрос Бьюкенен. — Финляндия была нейтральной во время холодной войны. Швеция была нейтральной со времен наполеоновских войн начала 19 века. Мы как-то пострадали от их нейтралитета?"

По мнению политика, реальной пользы от включения в военный блок ещё двух членов "не видно", а вот Штаты в нагрузку к ним получат вероятность "принуждения к войне с Россией" в случае "ссоры в Балтийском море или Финском заливе".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато швеция финляндия
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