СБУ готовят провокацию с переодеванием в форму ВС РФ и расстрелом жителей Одессы

В Сети Интернет неравнодушные жители Одессы распространяют информацию о готовящейся провокации со стороны СБУ. Ранее схожая информация была озвучена в Минобороны.

Граждане сообщают, что вокруг города находится большое количество танков ВС Украины, а в самом городе ходят иностранные наёмники. Однако больше людей пугает то, что украинские и иностранные военные переодеты в форму ВС РФ и носят белые повязки. По предположениям граждан, ВСУ готовят кровавую провокацию.

Ссылаясь на источник в силовых структурах RT пишет, что украинское подразделение намерено хотят переодеться в форму российских военных и обстрелять местных жителей.

Украинцы не исключают того факта, что ВСУ могут нанести на технику тактические знаки "Z" или "V". Убийство мирных жителей, расстрелы, грабежи и взрывы будут делаться ради видео и фото для западных СМИ.

"Но там не забыли Дом профсоюзов, и знают, что одесситы душой за правду. Русских войск здесь и в помине нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и ТерОбороны".

В Минобороны РФ заявили, что киевские власти при поддержке ряда стран Запада завершают подготовку намеченных на Пасху провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.