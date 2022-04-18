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Автор Елена Былкина

Кролик Банни с трудом увёл разошедшегося Байдена от журналистов

Мир

Президента США Джозефа Байдена пришлось уводить от журналистов, когда он затронул острую тему. Миссию держать лидера Америки в узде взял на себя кролик Банни.

Кролик Банни с трудом увёл разошедшегося Байдена от журналистов

Забавный эпизод случился во время встречи Джозефа Байдена с представителями СМИ. Когда глава США начал активно давать комментарии журналистам, в дело вмешался человек в ростовом костюме белого кролика.

Представитель сказочного мира замахал лапами и повёл Байдена прочь от репортёров тогда, когда президент США начал комментировать журналистам конфликт между Афганистаном и Пакистаном.

Байден отличается несдержанностью языка. Он несколько раз в общении с журналистами позволял себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, называя его то убийцей, то мясником.

В Сети пошутили, что под костюмом кролика скрывалась вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Банни — герой американских мультфильмов и комиксов. Это находчивый, бесстрашный и нахальный кролик.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы камала харрис владимир путин
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