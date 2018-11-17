Экс-генсек НАТО признал, что недооценивал Путина до Крыма

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен рассказал, что недооценивал действующего президента Российской Федерации Владимира Путина до событий 2014 года.

По словам Андерса Фог Расмуссена, если бы НАТО пригляделось к Владимиру Путину внимательнее, то стало бы ясно, на что он способен и чего хочет добиться. Так, например, говорит экс-генсек Североатлантического альянса, недавно он перечитывал свои собственные заметки, сделанные им в 2008 году. Андерс Фог Расмуссен записывал, что именно Владимир Путин говорил тогда по поводу Крымского полуострова. И, уверен Андерс Фог Расмуссен, в словах российского президента можно увидеть, что он еще тогда задумывался о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Также Андерс Фог Расмуссен отметил, что, не пустив в 2008 году Украину и Грузию в Североатлантический альянс, руководство НАТО само "разрешило" Российской Федерации действовать более жестко, уверенно и агрессивно. Но, подчеркнул экс-генсек НАТО, отказ Украине и Грузии в членстве несмотря на это все-таки был правильным решением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских средств массовой информации, российская экономика переживает далеко не самые лучшие времена. Все дело, уверены СМИ США, в антироссийских западных санкциях.

Фото: kremlin. ru

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