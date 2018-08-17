Гастроли Вайкуле в России захотели проверить, но передумали

Министерство внутренних дел Российской Федерации собиралось проверить концертную деятельность латвийской певицы Лаймы Вайкуле по инициативе Общественного совета.
По словам Александра Хаминского, руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики, сотрудники правоохранительных органов собирались сделать следующее. Собрать всю информацию о выступлениях Вайкуле на корпоративах, закрытых мероприятиях, на афишных гастролях. Опросить руководителей концертных площадок, где выступала артистка, а также запросить в ФСБ всю информацию о ее передвижениях.
Александр Хаминский поделился мнением, что если Лайма Вайкуле зарабатывает в России на жизнь, то ей нужно с уважением относиться к законодательству и порядкам этой страны. Тем более, заявил Хаминский, если она заявляет о себе как о законопослушном и честном гражданине.
Впрочем, чуть позже Общественный совет столичной полиции заявил, что не инициировал никаких проверок в отношении артистки. Заместитель председателя Общественного совета Валерий Грибакин выразил мнение, что Александр Хаминский, скорее всего, высказывался как частное лицо.
Напомним, что совсем недавно латвийская певица оказалась в центре громкого скандала. Все из-за того, что она заявила о том, что не поедет с гастролями на Крымский полуостров ни за какие деньги. Также Лайма Вайкуле добавила, что никогда не любила Советский Союз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как на слова известной певицы отреагировали в Крыму. Напомним, что существует особое "крымское досье", куда включаются люди, которые "открыто и воинственно" не признают выбор жителей полуострова на мартовском референдуме 2014 года.
Фото: Fotodom. ru
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