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Источник Правда.Ру

Названы детали прекращения ж/д сообщения между Россией и Украиной

Мир

Запрет на сообщение между Украиной и Россией коснется ж/д перевозок и автобусных маршрутов. О грузовых перевозках в документе, о котором говорил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, речи не идет. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет "Страна.ua".

Названы детали прекращения ж/д сообщения между Россией и Украиной. 390919.jpeg

Издание также отмечает, что документ, о котором говорил чиновник, — это внутренний приказ ведомства Омеляна.

Стоит пояснить, почему Киев не дерзнул на запрет грузовых перевозок: это может обернуться большими убытками, у страны есть обязательство, в том числе и перед ВТО.

"Страна.ua" поясняет, что документов, которые не дадут гражданам приехать в РФ, два. Помимо того, что анонсировал Омелян, имеется проект постановления Кабмина. Его разработало и отослало в правительство Мининфраструктры. Внутренний приказ станет "рабочим" только тогда, когда проект будет утвержден правительством. Рассматривать его начнут не ранее 24 августа, отметил источник издания в правительстве.

В этом контексте имеет смысл отметить, насколько реализуема инициатива Омеляна. Так, премьер-министр Владимир Гройсман осторожен, когда речь заходит об идеях Мининфраструктры, касающиеся "Укрзализныци", отметил политолог Руслан Бортник. Он пояснил, что год назад Омеляна "подчинили" Кабмину, что было болезненно для министра. Возможно, глава ведомства так хватается за инициативу, потому что она подорвет финансовую стабильность "Укрзализныци". Бортник считает, что УЗ потеряет 350 миллионов гривен за год.

Кроме того, в стране продаются билеты заранее, не предупредив граждан перед отменой сообщения, Украина нарушит международное законодательство. Проблемы у государства будут и из-за отмены транзитов. Но здесь есть выход, обратиться к СНБО.

Однако Бортник допускает, что транспортные санкции могут ввести в октябре, в контексте годовщины Минских договоренностей.

Эксперты также отмечают, что при запрете "официального" транспорта на арену выйдет нелегальный. Он будет прибыльным — минимум 4 миллиарда гривен. Контроля над этим рынком у власти не будет. Возможно, именно ради этого и затевается реформа. Маршруточники уже сейчас платят контролерам по 1 000 грн. с машины в сутки, чтобы их "не видели".

Более активными в контексте украинских заявлений стали и иностранные перевозчики. Как рассказал автомобильный эксперт Сергей Креймер, крупная немецкая автобусная фирма уже торопится зайти на рынок Беларуси и РФ. В ее планах возить пассажиров из Киева через Минск в Москву.

Ранее "Правда.Ру" передавала позицию представителя Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по этой теме. Он считает, что Украины будет уничтожена, если закрыть границу с Москвой. Чиновник уверен, хуже от этого действия будет лишь украинцам, многие из которых работают в РФ.

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Темы Россия и Украина ж/д перевозки из Украины в Россию отмена сообщения между Россией и Украиной
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