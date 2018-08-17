Противники туристов в Барселоне призвали бросаться их с балконов

На улицах Барселоны стали появляться граффити, призывающие иностранных туристов к самоубийству. Так, в частности, испанцы призывают их бросаться с балконов.
Об этом сообщает всемирно известное издание "The Times". В некоторых граффити испанцы специально упоминают подданных Соединенного Королевства. Дело в том, что те довольно часто по собственной же глупости валятся из окон отелей. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом.
На одном из фонарных столбов в Барселоне, например, появилась провокационная надпись, утверждающая, что прыжок с балкона улучшит жизнь всем вокруг — повысит качество жизни соседей и снизит риск заболеваемости сердца. Также, утверждают обозленные испанцы, это просто "очень и очень весело".
Выступления против массового наплыва туристов в Испанию участились в стране в последнее время. Некоторые активисты решились даже на более радикальные и незаконные вещи, чем граффити. Так, несколько испанцев напали на туристический автобус с дымовыми шашками, транспарантами и злобными выкриками.
По мнению испанцев, туризм ухудшает окружающую среду и загрязняет их пляжи. Также активисты сетуют на то, что из-за многочисленных иностранцев в стране постоянно растут цены на жилье. А работа в туристической сфере, утверждают они, рабская — многочасовая и малооплачиваемая.
Фото: pixabay. com
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