Опубликовано видео боя "Рапторов" с "Молниями"

YouTube-канал "US Military News" выложил видеозапись смоделированного воздушного боя между американскими истребителями F-22 и F-35.

В тренировочном сражении в небе над Норвегией приняли участие четыре воздушных судна. Учения проходили в рамках общего тренировочного проекта стран-участниц Североатлантического альянса.

И F-22, и F-35 разработаны компанией из Соединенных Штатов Америки Lockheed Martin. Истребитель F-35 находится на вооружении США, Соединенного Королевства, Австралии, Израиля, Японии, Нидерландов, Норвегии и Италии. Впервые в настоящем бою данный самолет был опробован израильской армией в 2018 году. А вот F-22 используется армией США уже несколько лет — в 2014 года в средствах массовой информации появилась новость о боевом применении истребителя в ходе войны на территории Сирии.

Отметим, что и тот, и другой самолеты подвергаются серьезной критике со стороны военных экспертов. Специалисты утверждают, что стоимость их уж слишком велика, учитывая сравнительно низкие возможности истребителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание "The National Interest" опубликовало статью, в которой рассказала о секретной тактике российских танкистов. В частности, западные журналисты поведали о "штанах" и "карусели".

Фото: REX/Shutterstock

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