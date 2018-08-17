В Польше обвинили Германию в измене из-за переговоров с Путиным

Глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов встретился с Ангелой Меркель. Также немецкого канцлера впереди ждет встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В Польше такое поведение Меркель не оценили. Авторы польского издания "Gazeta Prawna" заявляют, что из-за этого пострадает не Германия, а Польша, Украина и страны Прибалтики.

Авторы статьи ссылаются на то, что Валерий Герасимов имеет запрет на въезд в страны Евросоюза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Лихтенштейн. Все из-за "оккупации" Крыма и развязывании войны на востоке Украины. Несмотря на это, Ангела Меркель все-таки решила встретиться с российским политиком.

По словам авторов статьи, немецкий канцлер совершила самое настоящее предательство. Встретившись с главой российского генштаба и пригласив на встречу президента РФ, она там самым поставила под удар всю Восточную Европу. Журналисты заявляют, что если уже было принято решение изолировать Россию от Европы, то стоит придерживаться этого курса и в дальнейшем.

Такое поведение Германии может привести к падению ее авторитета в Европе, убеждены авторы статьи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие страны Европы больше всего "не любят" Россию. Так, выяснилось, что этот список возглавляют Швеция, Литва, Латвия, Эстония и Великобритания.

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