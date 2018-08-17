Понять, простить: Facebook извинился за удаление страницы о латышских эсэсовцах

Страницу об участниках Латышского добровольческого легиона СС восстановили в Facebook. Там выкладывали фото солдат, личные воспоминания, а также газетные заметки по теме.
Заблокировали страницу в начале текущего месяца без разъяснения причин. После восстановления представитель соцсети в диалоге с порталом Delfi попросил прощения от лица Facebook за "ошибку". Она произошла из-за глюка, отметил собеседник портала, добавив, что ежедневно сотрудники фирмы обрабатывают миллионы сообщений о страницах, порой случаются недопонимания.
Стоит отметить, что в группе Foto un stāsti par Latviešu leģionu un Latviešu karavīriem 2 PK ("Фото и рассказы о Латышском легионе и Латышских солдатах 2 МВ)" было несколько сотен публикаций от 3300 участников.
Администратор сообщества Марис Юрциньш заметил, что задача объединения "очистить" память легиона, т. к. он не связан с фашистами. Также спикер пояснил, материалы были важны, они помогли найти информацию о своих предках многим латышам.
Латышский добровольческий легион СС — национальное воинское формирование, оно было создано немецким командованием в годы II мировой войны на латвийской земле. Соединение было включено в состав войск СС и было сформировано из 2 дивизий СС: 15-й гренадерской и 19-й гренадерской.
Источник фото: pxhere.com
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