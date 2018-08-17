Министр рассказал о процветании Украины после закрытия ж/д сообщения с Россией

Каким будет будущее Украины без железнодорожного и автобусного сообщения с Россией рассказал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он отметил, что ведомство, которое он возглавляет, подготовило проект, предполагающий прервать ж/д сообщение с Москвой, а также отказаться от автобусов меж странами.
Также Омелян подчеркнул, что 3 года назад, когда было решено прекратить авиасообщение, много говорилось о коллапсе. Министр подчеркнул, что этого не произошло, граждане даже стали больше летать. Он полагает, с альтернативными видами "транспортных средств" будет также. Своим мнением чиновник поделился с журналистами украинского "Пятого канала".
Напомним, самолеты перестали курсировать меж РФ и Украиной осенью 2015 года, инициатором была Украина.
Ранее "Правда.Ру" передавала позицию представителя Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по этой теме. Он считает, что Украины будет уничтожена, если закрыть границу с Москвой. Чиновник уверен, хуже от этого действия будет лишь украинцам, многие из которых работают в РФ.
Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
Читайте также:
Как запрет авиаперелетов между Россией и Украиной усложнил всем жизнь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.