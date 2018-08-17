Министр рассказал о процветании Украины после закрытия ж/д сообщения с Россией

Каким будет будущее Украины без железнодорожного и автобусного сообщения с Россией рассказал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что ведомство, которое он возглавляет, подготовило проект, предполагающий прервать ж/д сообщение с Москвой, а также отказаться от автобусов меж странами.

Также Омелян подчеркнул, что 3 года назад, когда было решено прекратить авиасообщение, много говорилось о коллапсе. Министр подчеркнул, что этого не произошло, граждане даже стали больше летать. Он полагает, с альтернативными видами "транспортных средств" будет также. Своим мнением чиновник поделился с журналистами украинского "Пятого канала".

Напомним, самолеты перестали курсировать меж РФ и Украиной осенью 2015 года, инициатором была Украина.

Ранее "Правда.Ру" передавала позицию представителя Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука по этой теме. Он считает, что Украины будет уничтожена, если закрыть границу с Москвой. Чиновник уверен, хуже от этого действия будет лишь украинцам, многие из которых работают в РФ.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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