Истерия вокруг России вывела из себя американского конгрессмена

Необходимо прекратить истерию вокруг Москвы и искоренить военную риторику. С таким призывом выступил американский конгрессмен Томас Масси, написав колонку для RealClear Politics.
По словам политика, такое поведение контрпродуктивно, оно не дает возможности выстроить партнерский диалог с РФ и подрывает национальные ценности.
Масси подчеркнул, что некоторые СМИ и политики убеждают людей в продолжении холодной войны, в том, что Москва не способна к диалогу. Кроме того, автор колонки убежден: все истории про российский заговор и избрание президентом Трампа мало волнуют обычных граждан. Им важнее борьба с безработицей, хорошая зарплата и будущее детей.
Действительно угрожают стране, полагает Масси, госдолг, террористы и небезопасные границы.
Напомним, 15 августа на сайте конгресса появился законопроект новых антироссийских санкций. В нем предусматривается ограничение против людей и компаний, российского госдолга.
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