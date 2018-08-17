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Источник Правда.Ру

Истерия вокруг России вывела из себя американского конгрессмена

Мир

Необходимо прекратить истерию вокруг Москвы и искоренить военную риторику. С таким призывом выступил американский конгрессмен Томас Масси, написав колонку для RealClear Politics.

Истерия вокруг России вывела из себя американского конгрессмена. 390892.jpeg

По словам политика, такое поведение контрпродуктивно, оно не дает возможности выстроить партнерский диалог с РФ и подрывает национальные ценности.

Масси подчеркнул, что некоторые СМИ и политики убеждают людей в продолжении холодной войны, в том, что Москва не способна к диалогу. Кроме того, автор колонки убежден: все истории про российский заговор и избрание президентом Трампа мало волнуют обычных граждан. Им важнее борьба с безработицей, хорошая зарплата и будущее детей.

Действительно угрожают стране, полагает Масси, госдолг, террористы и небезопасные границы.

Напомним, 15 августа на сайте конгресса появился законопроект новых антироссийских санкций. В нем предусматривается ограничение против людей и компаний, российского госдолга.

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Темы Томас Масси истерия вокруг России конгрессмен Томас Масси
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