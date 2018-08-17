Истерия вокруг России вывела из себя американского конгрессмена

Необходимо прекратить истерию вокруг Москвы и искоренить военную риторику. С таким призывом выступил американский конгрессмен Томас Масси, написав колонку для RealClear Politics.

По словам политика, такое поведение контрпродуктивно, оно не дает возможности выстроить партнерский диалог с РФ и подрывает национальные ценности.

Масси подчеркнул, что некоторые СМИ и политики убеждают людей в продолжении холодной войны, в том, что Москва не способна к диалогу. Кроме того, автор колонки убежден: все истории про российский заговор и избрание президентом Трампа мало волнуют обычных граждан. Им важнее борьба с безработицей, хорошая зарплата и будущее детей.

Действительно угрожают стране, полагает Масси, госдолг, террористы и небезопасные границы.

Напомним, 15 августа на сайте конгресса появился законопроект новых антироссийских санкций. В нем предусматривается ограничение против людей и компаний, российского госдолга.

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