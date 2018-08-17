Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму

О поездке украинской пары в Крым, об увиденных изменениях и их эмоциях рассказал politcentr.ru. Света и Коля, главные герои повествования, умолчали о качестве дорог на родной земле, лишь добавили, что последние 5 лет их не изменили. Разве ям стало больше.

Возмутило пару то, как организован пропускной контроль на границе с РФ: из 6 окон работает 1, нет санитарных условий для людей, которые стоят в очереди на паспортный контроль. Изначально гости Крыма полагали, что во всем виновата российская сторона. Потом оказалось, что в крымской части как раз "заторов" нет. Зато есть туалет с горячей водой, кафе, места для ожидания. Всего этого на отчизне они не нашли.

Отличается и качество дорог: нет на них ям и бугров. Но и тут украинцы нашли повод для возмущения. Оказывается, необходимо соблюдать ПДД, т. е. прокатиться "с ветерком", как принято на Украине, не получилось.

Отметили Света и Коля и развитие инфраструктуры: отремонтированы детские площадки, обустроены места для прогулок. Ухаживают в российском Крыму и за памятниками.

Особый пункт в "отзыве" украинцев — цены. Бензин стоит в РФ дешевле, а вот продукты дороже. Порадовались гости, что крымчане вынуждены покупать картошку на 6 рублей дороже, чем на Украине. Из этого был сделан Светой следующий вывод: "Все такие санкции чувствуются! У нас дешевле! Ура! В этом наша власть не врет!"

После похода в кафе ликование уступило место разочарованию. Поесть в кафетерии российском оказалось дешевле. "Как так?! Цены на товары и продукты выше, а в окончании в кафе поесть дешевле! Наши обнаглели совсем!!!" — поразились туристы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что курорты Крыма пользуются популярностью среди украинцев. Так, в Ялте "засекли" экс-футболист украинской сборной и донецкого "Шахтера" Вячеслава Шевчука.

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