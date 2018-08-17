Пентагон заподозрил Китай в тренировках ударов по США

Правительство Соединенных Штатов Америки заявило, что подозревает Китайскую народную республику в подготовке ударов по ним и их союзникам.

Так, по словам представителей американского правительства, Китай обучает своих военнослужащих наносить удары по США и другим странам Североатлантического альянса. Об этом говорится в докладе Пентагона по китайским вооруженным силам, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Вашингтон указывает на то, что Пекин в последние годы значительно расширил зону покрытия надводных военных операций. По мнению специалистов из Пентагона, учения в стратегически важных морских районах Китай использует для подготовки своих солдат к войне с США.

Также правительство США допускает, что, возможно, Китай таким способом пытается послать какое-то послание Америке. Правда, американцы пока не понимают, что именно им пытается сообщить Поднебесная.

А вот когда несколько месяцев назад Китай совместно с Российской Федерацией выстроили вдоль общей границы военную технику, весь мир легко разгадал их замысел. Напомним, что об этом "Правда.Ру" уже писала. Так, эксперты заявили, что, демонстрируя друг другу свое оружие, Москва и Пекин дали понять всему миру, что времена, когда они враждебно и недружелюбно относились друг к другу, давно позади.

Фото: Fotodom. ru

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