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В США обвинили Украину в ударе в спину

Мир

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту США. Так прокомментировал экс-советник американского комитета Сената по международным отношениям Уильям Триплетт продажу Киевом Пекину двигателей для боевых самолетов.

В США обвинили Украину в ударе в спину. 390884.jpeg

Сделке посвятило материал издание The Washington Times. По его сведениям "Мотор Сич", расположенная на Украине, доставила два десятка двигателей для дюжины учебно-боевых самолетов JL-10. По контракту полагается поставить 250 авиационных двигателей.

Триплетт также отметил, что этой сделкой украинская сторона способствует решению китайских проблем с производством реактивных двигателей.

Кроме того, от специалиста International Strategy and Assessment Center Рика Фишера прозвучало заявление, что США должны заставить Украину отказаться от сотрудничества с Китаем.

В этом контексте стоит напомнить, что в подписанном американским лидером Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2019 год на военную помощь Киеву заложена четверть миллиарда долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.

Источник фото: Fotodom.ru

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Темы США и Украина военный бюджет США сделка Украины и Китая
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