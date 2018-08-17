В США обвинили Украину в ударе в спину

Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и наносят удар в спину военно-морскому флоту США. Так прокомментировал экс-советник американского комитета Сената по международным отношениям Уильям Триплетт продажу Киевом Пекину двигателей для боевых самолетов.

Сделке посвятило материал издание The Washington Times. По его сведениям "Мотор Сич", расположенная на Украине, доставила два десятка двигателей для дюжины учебно-боевых самолетов JL-10. По контракту полагается поставить 250 авиационных двигателей.

Триплетт также отметил, что этой сделкой украинская сторона способствует решению китайских проблем с производством реактивных двигателей.

Кроме того, от специалиста International Strategy and Assessment Center Рика Фишера прозвучало заявление, что США должны заставить Украину отказаться от сотрудничества с Китаем.

В этом контексте стоит напомнить, что в подписанном американским лидером Дональдом Трампом оборонном бюджете на 2019 год на военную помощь Киеву заложена четверть миллиарда долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.

Источник фото: Fotodom.ru

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