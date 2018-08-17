Полиция узнала, как готовят коктейли на туристических пляжах

Полиция испанской столицы обнаружила в канализационном колодце ингредиенты для коктейлей, что подают на улице. Daily Mail уточняет, что нашлись бутылки со спиртным, соломинки и лед, все эти "компоненты" ловкие предприниматели использовали для приготовления напитков для приезжих.
Отмечается, продающие уверяли покупателей, что коктейли сделаны в соседнем баре. Цена за такой напиток была примерно 5,5 евро (приблизительно 450 рублей).
Кроме того, стражи полиции выяснили: на самом деле питье готовили в условиях, которые не пригодны для этого. Подчас, коктейли смешивали в общественных уборных. Фрукты же для них мыли в душах, что установлены на пляжах.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что даже полезная еда может стать ядом во время жары. Летом микроорганизмы размножаются очень быстро. Бдительным надо быть с продуктами, богатыми углеводами, влагой и белками.
Аккуратным надо быть, приобретая пищу на улице. Зачастую в таких точках не соблюдаются правила гигиены.
Читайте также:
Штрафные санкции ввел турецкий отель для недоедающих еду
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии. Возможно ли это?