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Источник Правда.Ру

Полиция узнала, как готовят коктейли на туристических пляжах

Мир

Полиция испанской столицы обнаружила в канализационном колодце ингредиенты для коктейлей, что подают на улице. Daily Mail уточняет, что нашлись бутылки со спиртным, соломинки и лед, все эти "компоненты" ловкие предприниматели использовали для приготовления напитков для приезжих.

Полиция узнала, как готовят коктейли на туристических пляжах. 390883.jpeg

Отмечается, продающие уверяли покупателей, что коктейли сделаны в соседнем баре. Цена за такой напиток была примерно 5,5 евро (приблизительно 450 рублей).

Кроме того, стражи полиции выяснили: на самом деле питье готовили в условиях, которые не пригодны для этого. Подчас, коктейли смешивали в общественных уборных. Фрукты же для них мыли в душах, что установлены на пляжах.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что даже полезная еда может стать ядом во время жары. Летом микроорганизмы размножаются очень быстро. Бдительным надо быть с продуктами, богатыми углеводами, влагой и белками.

Аккуратным надо быть, приобретая пищу на улице. Зачастую в таких точках не соблюдаются правила гигиены.

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Темы пляж испанский пляж коктейль на пляже
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