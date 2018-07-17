Трамп порадовался встрече с Путиным и расстроился из-за саммита НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хельсинская встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в Twitter.

Фото: instagram.com/realdonaldtrump

По мнению Трампа, встреча с соратниками по Североатлантическому Альянсу позволила ему собрать достаточно денег. Однако встреча с Путиным была еще лучше, американский лидер дал ей определение "прекрасная".

Кроме того, автор поста посетовал на то, как отразили произошедшие события СМИ. По мнению Трампа, они исказили картину. Завершил мысль американский лидер так: "Лживые СМИ просто с ума посходили!"

Напомним, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.

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