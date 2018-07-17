Трамп порадовался встрече с Путиным и расстроился из-за саммита НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хельсинская встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в Twitter.
По мнению Трампа, встреча с соратниками по Североатлантическому Альянсу позволила ему собрать достаточно денег. Однако встреча с Путиным была еще лучше, американский лидер дал ей определение "прекрасная".
Кроме того, автор поста посетовал на то, как отразили произошедшие события СМИ. По мнению Трампа, они исказили картину. Завершил мысль американский лидер так: "Лживые СМИ просто с ума посходили!"
Напомним, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.
Читайте также:
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Встреча президентов США и России дивно взбудоражила общественность - Трампу грозят импичментом, обвиняют в измене и даже требуют "переворота".