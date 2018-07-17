Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"

Выдвинута очередная версия о том, кто мог подбросить бутылочку с "Новичком", из-за содержимого которой отравилась британская пара — 44-летняя Дон Стерджес и ее партнер 45-летний Чарли Роули. Стерджес умерла на прошлой неделе, Роули до сих пор борется за жизнь. Происшествие имело место в Эймсбери, недалеко от Солсбери, где были ранее отравлены небезызвестные Скрипали.

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Напомним, что на прошлой неделе газета The Sun со ссылкой на связанные с расследованием источники писала, что два человека могут быть причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При этом имена подозреваемых не назывались, но было сказано, что они уже скрылись в России, под защитой Путина.

Теперь же, как пишет Daily Mail, озвучивается версия о женщине-убийце, которая входила в состав Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (более известно под своим прежним названием — Главное разведывательное управление (ГРУ)). Именно эту организацию сейчас в Великобритании считают ответственной за смертельную атаку нервно-паралитическим веществом. Теперь в истории найден женский след.

Брат Роули Мэтью рассказал накануне, что пара в прошлом месяце нашла в парке бутылочку с духами (в которой, видимо, вещество и содержалось), и они распылили его на себя. Прошло девять дней, прежде чем пара заболела, и пока неизвестно сумеет ли выжить оставшийся пока в живых мужчина.

Daily Mail напоминает, что именно в ГРУ Сергей Скрипаль прослужил в свое время около 15 лет. А фигурирующая в свидетельствах бутылочка (пузырек) из под духов, в которую было помещено отравляющее вещество, стало для британской стороны аргументом в пользу того, что убийцей была женщина. Об этом, не вдаваясь в детали, говорит источник издания.

Между тем версия представляется несостоятельной многим экспертам. В частности, Вил Мирзаянов, которого на Западе и в некоторых российских СМИ называют "одним из разработчиков "Новичка", сомневается в версии британских спецслужб про флакон.

Перевозка «Новичка» в «бутылочках» кажется ему как профессионалу неправдоподобной, о чем он написал и на своей странице в «Фейсбуке»: «Что-то очень уже фантастическое. ...Это обстоятельство напрочь отвергает всякую логику обращения с боевыми отравляющими веществами. Сколько не читал спецлитературы, но не помню, чтобы отравляющие вещества возили в бутылочках, да еще в стеклянных».

Далее Мирзаянов рассуждает о том, была ли таинственная бутылочка открыта. В этом случае, по его мнению, «содержимое должно было обязательно разложиться». Если же она был закрыта, «любопытные супруги, видимо, ее открыли и, возможно, даже пробовали на вкус. Они должны были сразу погибнуть, но остались в живых. Правда, супруга скончалась, а супруг все еще жив», так что данная версия, скорее всего, шита белыми нитками.

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