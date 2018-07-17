Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"

Мир

Выдвинута очередная версия о том, кто мог подбросить бутылочку с "Новичком", из-за содержимого которой отравилась британская пара — 44-летняя Дон Стерджес и ее партнер 45-летний Чарли Роули. Стерджес умерла на прошлой неделе, Роули до сих пор борется за жизнь. Происшествие имело место в Эймсбери, недалеко от Солсбери, где были ранее отравлены небезызвестные Скрипали.

Британские СМИ нашли
Фото: REX/Shutterstock

Напомним, что на прошлой неделе газета The Sun со ссылкой на связанные с расследованием источники писала, что два человека могут быть причастны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При этом имена подозреваемых не назывались, но было сказано, что они уже скрылись в России, под защитой Путина.

Теперь же, как пишет Daily Mail, озвучивается версия о женщине-убийце, которая входила в состав Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (более известно под своим прежним названием — Главное разведывательное управление (ГРУ)). Именно эту организацию сейчас в Великобритании считают ответственной за смертельную атаку нервно-паралитическим веществом. Теперь в истории найден женский след.

Брат Роули Мэтью рассказал накануне, что пара в прошлом месяце нашла в парке бутылочку с духами (в которой, видимо, вещество и содержалось), и они распылили его на себя. Прошло девять дней, прежде чем пара заболела, и пока неизвестно сумеет ли выжить оставшийся пока в живых мужчина.

Daily Mail напоминает, что именно в ГРУ Сергей Скрипаль прослужил в свое время около 15 лет. А фигурирующая в свидетельствах бутылочка (пузырек) из под духов, в которую было помещено отравляющее вещество, стало для британской стороны аргументом в пользу того, что убийцей была женщина. Об этом, не вдаваясь в детали, говорит источник издания.

Между тем версия представляется несостоятельной многим экспертам. В частности, Вил Мирзаянов, которого на Западе и в некоторых российских СМИ называют "одним из разработчиков "Новичка", сомневается в версии британских спецслужб про флакон.  

Перевозка «Новичка» в «бутылочках» кажется ему как профессионалу неправдоподобной, о чем он написал и на своей странице в «Фейсбуке»: «Что-то очень уже фантастическое. ...Это обстоятельство напрочь отвергает всякую логику обращения с боевыми отравляющими веществами. Сколько не читал спецлитературы, но не помню, чтобы отравляющие вещества возили в бутылочках, да еще в стеклянных».

Далее  Мирзаянов рассуждает о том, была ли таинственная бутылочка открыта. В этом случае, по его мнению, «содержимое должно было обязательно разложиться». Если же она был закрыта, «любопытные супруги, видимо, ее открыли и, возможно, даже пробовали на вкус. Они должны были сразу погибнуть, но остались в живых. Правда, супруга скончалась, а супруг все еще жив», так что данная версия, скорее всего, шита белыми нитками. 

Читайте также:

Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали выжили

 

Чиновника простили за смертельное ДТП - он Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия убийца женщина солсбери дело Скрипалей Великобритания отравление в Эймсбери отравление в Солсбери
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Зачем Бог сотворил мир
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Аналитика
Шесть способов быть обманутым
Читательский топ
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Британские СМИ нашли "женщину-убийцу" в деле "Новичок"
В генпрокуратуре рассказали, чего Россия хочет от США в деле Браудера
Споры не утихают: Туринскую плащаницу вновь назвали фальшивкой
Лишний вес = проблемы с психикой? Как ожирение влияет на сознание
Трамп порадовался встрече с Путиным и расстроился из-за саммита НАТО
Российские банки готовят к наплыву радиоактивных денег
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.

Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Марк Глухов 3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии Марк Глухов Василий Амирджанов Русские спецслужбы забили свои пенальти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ангела Меркель всегда в списке Forbes Соломон Соловьев
Комментарии
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
ФАС не нашла причин для снижения цен на топливо
На черноморских курортах отменено купание из-за аномально холодной воды
Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит"
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
Появились секретные подробности встречи Путина и Трампа
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит"
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
Поляки похвалили Трампа, не поддавшегося Путину
Чиновника простили за смертельное ДТП - он "ничего не помнит"
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России

О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.

Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался