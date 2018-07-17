Поляки похвалили Трампа, не поддавшегося Путину

Американский лидер Дональд Трамп не пошел на серьезные уступки в ходе хельсинской встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Такова позиция польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Он подчеркнул, что его "восточный сосед" давил на Трампа, желая уступок, но тот не поддался. По крайней мере, этого не заметил Моравецкий ни по крымской, ни по украинской темам.

Кроме того, спикер назвал Вашингтон основным гарантом и партнером Варшавы в оборонной политике. Рассуждая об этом, премьер подчеркнул, что Североатлантическому Альянсу необходимо укреплять восточные рубежи, ведь Москва проводит агрессивную политику. Стоит отметить, что, по мнению Моравецкого, Трамп разделяет его позицию по поводу российской политики.

Напомним, что 16 июля Путин и Трамп встретились в Финляндии. Их диалог длился около 4 часов, при этом половину времени они общались без свидетелей. Большинство американских спикеров обвинило Трампа в излишней мягкости по отношению к коллеге. Сам же президент посчитал, что переговоры прошли удачно, а с Россией следует поддерживать дружеские отношения.

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