Поляки похвалили Трампа, не поддавшегося Путину

Американский лидер Дональд Трамп не пошел на серьезные уступки в ходе хельсинской встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Такова позиция польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Он подчеркнул, что его "восточный сосед" давил на Трампа, желая уступок, но тот не поддался. По крайней мере, этого не заметил Моравецкий ни по крымской, ни по украинской темам.
Кроме того, спикер назвал Вашингтон основным гарантом и партнером Варшавы в оборонной политике. Рассуждая об этом, премьер подчеркнул, что Североатлантическому Альянсу необходимо укреплять восточные рубежи, ведь Москва проводит агрессивную политику. Стоит отметить, что, по мнению Моравецкого, Трамп разделяет его позицию по поводу российской политики.
Напомним, что 16 июля Путин и Трамп встретились в Финляндии. Их диалог длился около 4 часов, при этом половину времени они общались без свидетелей. Большинство американских спикеров обвинило Трампа в излишней мягкости по отношению к коллеге. Сам же президент посчитал, что переговоры прошли удачно, а с Россией следует поддерживать дружеские отношения.
Читайте также:
Путин предупредил о последствиях включения в НАТО Грузии и Украины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Встреча президентов США и России дивно взбудоражила общественность - Трампу грозят импичментом, обвиняют в измене и даже требуют "переворота".