Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ФБР объявило Познера агентом КГБ

Мир

Агент ФБР Кевин Хелсон в своих показаниях по делу Марии Бутиной назвал Владимира Познера советским пропагандистом и агентом КГБ. Письменная версия опубликована на сайте Минюста США. Ее приложили к обвинительному заключению по делу Бутиной. 

ФБР объявило Познера агентом КГБ. 389643.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Ссылается Хелсон на одно из электронных писем Марии Бутиной, которое она назвала "Второй Познер" (The Second Pozner). Агент ФБР дополнил показания сноской, где раскрыл значение наименования. По его мнению, заголовок связан с Владимиром Познером, пропагандистом, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ. Он также выступал на западных телеканалах. В то время Познер трактовал взгляды Советского союза во времена Холодной войны. 

Однако самого Познера мнение агента ФБР не задело. Журналист прокомментировал "Медиазоне" показания Хелсона. 

"Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде - в Гостелерадио СССР на иновещании. Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру" - поделился Познер. 

"Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать по этому поводу. Вообще, это того не стоит и опускаться на этот уровень я бы не стал", - добавил журналист. 

Иск о защите деловой репутации Владимир Познер подавать не собирается. 

Ранее "Правда.Ру" писала, полиция Вашингтона задержала гражданку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом в пользу России.

Как говорится в сообщении минюста, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

В пресс-релизе министерства сказано, что "29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия".

Сообщается, что максимальное наказание, которое грозит Бутиной, - пять лет. Расследованием дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне. Дело взято на контроль управлением национальной безопасности прокуратуры США по округу Колумбия и отделом национальной безопасности минюста США.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом Российской Федерации. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее.

Саммит Путин-Трамп прошел под прицелом российского флота Саммит Путин-Трамп прошел под прицелом российского флота

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы КГБ ФБР США Россия дело Бутиной Мария Бутина Владимир Познер
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
Мария Бутина - русский агент или активный гражданин?
Мнение
Рынок Англии в пяти словах - Лусиан Кук
Силовые структуры
Русские спецслужбы забили свои пенальти
Читательский топ
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Выявлены причины возникновения мигрени
Виктория Скрипаль рассказала о нежелающей общаться Юлии
Названы главные недостатки МиГ-29
В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца
ФБР объявило Познера агентом КГБ
Ученые узнали древнейший рецепт хлеба
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа

Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.

Лавров проговорился: что Путин хочет получить от Трампа
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Политика
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Спорт
Франция стала чемпионом мира по футболу
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Граждане Литвы массово бегут из страны
Прибалтика
Граждане Литвы массово бегут из страны
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Василий Амирджанов Русские спецслужбы забили свои пенальти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ангела Меркель всегда в списке Forbes Соломон Соловьев Игорь Буккер Туринская плащаница опровергла ученых Игорь Буккер
Комментарии
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
ЕСПЧ потребовал от России отменить приговор Pussy Riot
Российский флот держал на прицеле саммит Трампа и Путина
После саммита: что будет дальше между Россией и США
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Порошенко велел остановить "провокации России" в Азовском море. Топить будут?
Кличко хочет стать мэром Киева больше, чем однажды
В США назвали причину ядерного удара по Москве
В США назвали причину ядерного удара по Москве
В США назвали причину ядерного удара по Москве
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Раскрыта семейная тайна «фабриканта» Романа Архипова
Известный футболист рассказал о геноциде, устроенном властями Украины
Известный футболист рассказал о геноциде, устроенном властями Украины
В Германии предсказали выезд "лучших людей" из России после ЧМ
СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным

Встреча президентов США и России дивно взбудоражила общественность - Трампу грозят импичментом, обвиняют в измене и даже требуют "переворота".

Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Украина
Встреча Путина и Трампа: что будет с Украиной
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
Новости Молдовы
Как из Молдавии сделали пуделя, а из России - "агрессора"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался