ФБР объявило Познера агентом КГБ

Агент ФБР Кевин Хелсон в своих показаниях по делу Марии Бутиной назвал Владимира Познера советским пропагандистом и агентом КГБ. Письменная версия опубликована на сайте Минюста США. Ее приложили к обвинительному заключению по делу Бутиной.

Фото: Fotodom.ru

Ссылается Хелсон на одно из электронных писем Марии Бутиной, которое она назвала "Второй Познер" (The Second Pozner). Агент ФБР дополнил показания сноской, где раскрыл значение наименования. По его мнению, заголовок связан с Владимиром Познером, пропагандистом, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ. Он также выступал на западных телеканалах. В то время Познер трактовал взгляды Советского союза во времена Холодной войны.

Однако самого Познера мнение агента ФБР не задело. Журналист прокомментировал "Медиазоне" показания Хелсона.

"Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде - в Гостелерадио СССР на иновещании. Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру" - поделился Познер.

"Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать по этому поводу. Вообще, это того не стоит и опускаться на этот уровень я бы не стал", - добавил журналист.

Иск о защите деловой репутации Владимир Познер подавать не собирается.

Ранее "Правда.Ру" писала, полиция Вашингтона задержала гражданку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом в пользу России.

Как говорится в сообщении минюста, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

В пресс-релизе министерства сказано, что "29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия".

Сообщается, что максимальное наказание, которое грозит Бутиной, - пять лет. Расследованием дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне. Дело взято на контроль управлением национальной безопасности прокуратуры США по округу Колумбия и отделом национальной безопасности минюста США.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом Российской Федерации. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее.