Известный футболист рассказал о геноциде, устроенном властями Украины

На Украине люди просто существуют, испытал это на собственной шкуре. Так о ситуации в Киеве отозвался чемпион Олимпиады-1988 Владимир Лютый, беседуя с журналистом football. ua.

Фото: REX/Shutterstock

Он подчеркнул, что испытывает жалость к народу Украины, и призывал посмотреть на свою страницу в Facebook, где собрана информация о власти этого государства. По мнению Лютого, происходит геноцид, о котором молчат. Народ убегает из страны, словно это тонущее судно, ведь там невозможно жить, заявил спортсмен, апеллируя к собственному опыту.

Лютый признал, что сохранил украинское подданство, однако он предполагает, что из-за происходящего беспредела недолго продержит этот паспорт. Собеседник football. ua подчеркнул, что был готовность работать бесплатно на Украине, однако никому не нужно это. "Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", — подчеркнул олимпийский чемпион.

Стоит отметить, что недавно Лютого назначили главным тренером юношеской команды (U-19) немецкой "Ганзы".

Читайте также:

Украину накрыла новая волна геноцида