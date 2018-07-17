После саммита: что будет дальше между Россией и США

"Чужой среди своих" — именно так можно назвать Дональда Трампа в его отношении к России и ее лидеру Владимиру Путину, которое он в очередной раз продемонстрировал на саммите в Хельсинки накануне, где главы США и России встретились для обсуждения перспектив развития взаимоотношений двух стран.

Фото: kremlin.ru

Трамп признал свое восхищение сильной позицией российского главы и назвал переговоры "хорошим началом", подчеркнув, что Вашингтон желает "дружить и сотрудничать" с Москвой.

А между тем, в ответ на лестные речи Трампа в адрес российского президента, представители американского политического истеблишмента назвали своего главу "предателем" и призывают к военному путчу. "Главнокомандующий находится в руках врага!" — констатировал конгрессмен Стив Коэн. А бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и вовсе назвал пресс-конференцию Дональда Трампа в Хельсинки "настоящей изменой родине" и констатировал, что Трамп — "полностью в кармане у Путина".

Что же будет дальше? Как повлияет такой внутриполитический раскол между американским президентом и его окружением на перспективы взаимодействия наших двух стран, в какую сторону качнется маятник? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт директор института США и Канады РАН Валерий Николаевич Гарбузов.

— По итогам встречи Путина и Трампа пресса и политики в США обвинили своего лидера в уступчивости Путину и чуть ли не предательстве. Вы ожидали такой реакции?

— Эта встреча происходила в крайне неблагоприятной атмосфере для Трампа. Я не беру всю канву российско-американских отношений, но критика, которая на него обрушилась после переговоров, была ожидаема. Это еще один повод для того, чтобы обвинять его в "связях с Путиным". Не случайно ведь и на пресс-конференции, и на переговорах этот вопрос был поднят одним из первых. Конечно, ему придется еще оправдываться.

Отношения между Россией и США останутся такими же, какими и были до переговоров. Помните, Трамп говорил, что надо с Россией поладить, а на следующий день он подписывал новые документы о санкциях. Это непонятно всем нормальным людям, но ситуация такова. А как сейчас будет, посмотрим.

Конечно, будет компания, направленная против Трампа, потому что уже сейчас говорят — мол, всем американцам стало ясно, что Трамп в кармане у Путина. Ну что это такое? Это образ, который сейчас будет активно муссироваться. По большому счету, у Трампа связаны руки, он продолжает оставаться блокированным.

По сути дела, он один говорит о том, что с Россией надо бы поладить. А все его окружение, в общем-то, так не думает. На этом фоне даже советник по национальной безопасности Джон Болтон, который всегда считался сторонником жесткой линии в отношении России, и то выглядит человеком, который выступает, что совершенно необычно, за нормализацию и конструктивное взаимодействие. Уж от Болтона, например, мы никогда не ожидали такого. Но вот так все перевернулось, что самый жесткий "ястреб" оказывается в числе сторонников Трампа на этом направлении.

Мы понимаем, что создан мощный задел конфронтационного русла. Санкционный режим зацементирован американским законодательством. Я уж не говорю просто об атмосфере в Вашингтоне.

Все это не располагало ни к встрече, ни к тому, что говорили Путин и Трамп. Ситуация крайне тяжелая. Хотя вроде бы итоги встречи обнадеживают. Там ничего не решили и не договорились принципиально, но как бы все покинули этот саммит с уверенностью, что взаимодействие должно быть продолжено и будет продолжено.

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