СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина

Американский лидер Дональд Трамп не послушал рекомендаций советников и не стал строить диалог с российским коллегой с более жестких позиций. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

Фото: Pravda.Ru

Они сообщили, что сотрудники американской администрации подготовили для президента документ, который помог бы выстроить более жесткую позицию на переговорах с российской стороной. Однако Трамп упустил большинство пунктов.

Также источники Washington Post подчеркнули, что американскому лидеру предлагали обсудить тему Крымского полуострова, "вмешательства" Москвы в американские выборы. Президент же предпочел вести диалог иначе.

Советовали Трампу и рассматривать своего собеседника "чрез более негативную призму". Такие предложения поступали от советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

Осведомители газеты передали также, что американский лидер выразил недовольство выдвинутыми накануне саммита обвинениями против двенадцати россиян. Это произошло в контексте расследования о "вмешательстве" Москвы в выборы американского президента. Другие говорят, что Трамп одобрил обвинения, т. к. мог поговорить о них с Путиным лично.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча лидеров 2 держав. Более 2 часов они общались без посторонних, далее вместе пообедали, пригласив за стол "расширенный состав", после чего пообщались с представителями СМИ.

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