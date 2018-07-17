СМИ: Трамп разрушил планы советников о жестокой атаке на Путина

Американский лидер Дональд Трамп не послушал рекомендаций советников и не стал строить диалог с российским коллегой с более жестких позиций. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.
Они сообщили, что сотрудники американской администрации подготовили для президента документ, который помог бы выстроить более жесткую позицию на переговорах с российской стороной. Однако Трамп упустил большинство пунктов.
Также источники Washington Post подчеркнули, что американскому лидеру предлагали обсудить тему Крымского полуострова, "вмешательства" Москвы в американские выборы. Президент же предпочел вести диалог иначе.
Советовали Трампу и рассматривать своего собеседника "чрез более негативную призму". Такие предложения поступали от советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.
Осведомители газеты передали также, что американский лидер выразил недовольство выдвинутыми накануне саммита обвинениями против двенадцати россиян. Это произошло в контексте расследования о "вмешательстве" Москвы в выборы американского президента. Другие говорят, что Трамп одобрил обвинения, т. к. мог поговорить о них с Путиным лично.
Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча лидеров 2 держав. Более 2 часов они общались без посторонних, далее вместе пообедали, пригласив за стол "расширенный состав", после чего пообщались с представителями СМИ.
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