Китайские СМИ рассказали о слишком хорошей жизни в России

Информационное агентство "Цзиньжи тоутяо" задается вопросом, настолько ли ужасна экономическая ситуация в стране, как это принято представлять?
Россия считается страной-преемницей СССР. После распада Советского союза российская экономика находилась в плачевном состоянии. Страной правили семь олигархов, но Путин пришел к власти и стал контролировать все государство. Теперь Россия находится под санкциями. Считается, что жизнь в стране оставляет желать лучшего. "Но так ли это на самом деле?", - таким вопросом задаются китайские журналисты.
Авторы статьи отмечают, что сейчас рост экономического развития замедлился. Россия живет в основном за счет экспорта ресурсов и военной техники. При этом индекс счастья в стране довольно высокий. Правительство предоставляет людям бесплатную медицину, образование. Обеспечивает бесплатным жильем тех, кто участвует в программах.
Нет никаких проблем с заключением браков - женщин в России больше, чем мужчин. Последние не задумываются о женитьбе. Что касается санкций, в стране активно занимаются импортозамещением. Экономическая ситуация становится лучше и лучше.
"Вы все еще думаете, что в России плохо живется?", - цитирует автора статьи "ИноСМИ".
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