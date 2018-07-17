Трамп рассказал о поразившей его силе Путина

Российский лидер Владимир Путин был силен на саммите в столице Финляндии. Таким впечатлением поделился с каналом Fox News президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что на встрече были сделаны важные выводы.
По словам Трампа, на саммите обсуждались такие темы, как ядерное распространение, экономика, ситуация в Дамаске и Киеве, а также Иерусалиме. Собеседник Fox News подчеркнул, что поговорить получилось о многом.
Ранее уже появилось мнение президента США о прошедшей встрече, как о хорошем начале, о желании Вашингтона "дружить, сотрудничать" и быть в мире с Москвой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на более частые встречи с российским коллегой.
Напомним, 16 июля лидеры двух держав встретились в Хельсинки. Их беседа продлилась 4 часа, причем та часть, во время которой президенты общались без посторонних, заняла больше отведенного времени.
На итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что разговор коснулся всех запланированных тем, по некоторым были достигнуты практические договоренности.
Читайте также:
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Министр иностранных дел Российской Федерации рассказал, зачем Путину нужна встреча с Трампом.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.