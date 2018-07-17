Трамп рассказал о поразившей его силе Путина

Российский лидер Владимир Путин был силен на саммите в столице Финляндии. Таким впечатлением поделился с каналом Fox News президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что на встрече были сделаны важные выводы.

Фото: kremlin.ru

По словам Трампа, на саммите обсуждались такие темы, как ядерное распространение, экономика, ситуация в Дамаске и Киеве, а также Иерусалиме. Собеседник Fox News подчеркнул, что поговорить получилось о многом.

Ранее уже появилось мнение президента США о прошедшей встрече, как о хорошем начале, о желании Вашингтона "дружить, сотрудничать" и быть в мире с Москвой. Кроме того, Трамп подчеркнул, что надеется на более частые встречи с российским коллегой.

Напомним, 16 июля лидеры двух держав встретились в Хельсинки. Их беседа продлилась 4 часа, причем та часть, во время которой президенты общались без посторонних, заняла больше отведенного времени.

На итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что разговор коснулся всех запланированных тем, по некоторым были достигнуты практические договоренности.

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