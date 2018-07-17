Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу

Триста советских танков, около десяти "новых" Т-64, а также грузовой автомобиль. Такой "улов" поймали два сталкера на полузаброшенных украинских объектах, желая найти бункер или бомбоубежище.
Точных координат "логова" не называется, однако есть видео, на котором запечатлена находка. Кадры опубликовали на YouTube-канале Dima Total. По словам авторов видеозаписи, на танках стоят пломбы. Кроме того, машины в полной боевой готовности.
Ранее "Правда.Ру" передавала слова украинского экс-военного Алексея Бобовникова о том, что стране необходимо 10 лет, чтоб перевооружить армию новыми танками. Причина в низкой "производительности" завода, где делают "Оплоты": 10 машин за год.
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