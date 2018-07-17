Сталкеры нашли секретную украинскую военную базу

Триста советских танков, около десяти "новых" Т-64, а также грузовой автомобиль. Такой "улов" поймали два сталкера на полузаброшенных украинских объектах, желая найти бункер или бомбоубежище.



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Точных координат "логова" не называется, однако есть видео, на котором запечатлена находка. Кадры опубликовали на YouTube-канале Dima Total. По словам авторов видеозаписи, на танках стоят пломбы. Кроме того, машины в полной боевой готовности.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова украинского экс-военного Алексея Бобовникова о том, что стране необходимо 10 лет, чтоб перевооружить армию новыми танками. Причина в низкой "производительности" завода, где делают "Оплоты": 10 машин за год.

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