Адвокат Трампа заговорил о помиловании фигурантов "российского дела"

Президент США может помиловать фигурантов "российского дела". Об этом заявил адвокат главы Белого дома Руди Джулиани.

В то же время он подчеркнул, что это будет возможно при условии, что обращение с участником процесса было несправедливым. По мнению адвоката, вырисовывается ясная ситуация несправедливого расследования, однако в нем нет "никакого криминала".

Напомним, что спецпрокурором Робертом Мюллером ведется расследование, цель которого обнаружить связь главы Белого дома с Москвой. Наличие этих отношений уже отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. До сих пор Мюллер не смог доказать обратное, что не помешало ему обвинить группу россиян и российских фирм во вмешательстве в американские выборы.

Кроме того, спецпрокурор обвинил бывшего главу штаба избиранного американского президента Пола Манафорта в том, что он занимался лоббизмом, хотя не зарегистрировался для этой деятельности. Кроме того, он получил миллионы долларов, "промышляя" этим. В пятницу по решению суда Манафорта отправили в тюрьму, где он будет ждать начала разбирательства. Трамп заявил, что решение несправедливо.

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