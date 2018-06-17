Российские МиГ-29 защитят небо над Сербией

Четырнадцать МиГ-29 будут защищать воздушное пространство над Сербией. Как пояснил глава Министерства обороны Александр Вулин, планируется модернизировать машины до уровня поколения 4+.

Он рассказал, что у Сирии было 4 машины, 6 подарила Москва, в настоящее время идет диалог с Минском о передачи еще 4 МиГов. В планах завершить модернизацию за год.

Напомним, весной после визита в РФ Вулин рассказал, что обсудил с российским коллегой возможность поставки 4 вертолетов Ми-35, 4 Ми-17, а также боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72 и прочего вооружения.

Сербский президент Александр Вучич и министр обороны много раз говорили о том, насколько важна для государства помощь России, которая поставляет различные боевые машины.

Читайте также:

Сербия планирует укреплять отношения с Россией