Израиль отомстил за горящих воздушных змеев

Авиаударом по машине лидера радикалов отреагировал Израиль на запущенных его пособниками горящих воздушных змеев. Также они отправили из Газы в еврейское государство взрывные устройства, что были прикреплены к воздушным шарам, наполненным гелием. Об ответном ударе стало известно от израильской Армии обороны.
О раненых или погибших пресс-служба не сообщила. В то же время военные пояснили, что предупреждали соседей о последствиях подобных запусков. Ведь они угрожают безопасности людей, проживающих в южных районах Израиля. Также в Армии подчеркнули, что правящие в ХАМАСе несут ответственность за все, что происходит на земле сектора.
Отметим, что про информации израильских СМИ, накануне ответного удара в израильских районах возникло примерно 20 пожаров. Их причиной стали "огненные" змеи и воздушные шары.
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