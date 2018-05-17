Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей

17 мая украинский президент Петр Порошенко на открытии Солонянской опорной школы в Днепропетровске рассказал детям о необходимости вступления страны в Евросоюз и децентрализации.
На видео, которое опубликовала пресс-служба президента, Порошенко заявил, что не сомневается, что "эти первоклассники, которые стоят тут с нами, точно будут жить в Украине - члене Европейского союза".
По его словам, нужно "сократить дистанцию между ребенком, родителями, жителями громады и властью. Все решения должны приниматься тут - какую больницу или детсад строить, какую школу".
При этом во время выступления Порошенко стоял спиной к детям, что вызвало удивление и недовольство пользователей Сети, которые смотрели видео-трансляцию мероприятия. Люди также возмутились, что дети долго стояли на ярком солнце без головных уборов.
Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Мы решительны в своем стремлении ввести в действие с 1 января 2016 года углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли с ЕС". Известный политик и кандидат в президенты Украины Владимир Олейник прокомментировал Pravda.ru слова Петра Порошенко и пояснил, что ждет Украину в ближайшее время.
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