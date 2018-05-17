Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей

Мир

17 мая украинский президент Петр Порошенко на открытии Солонянской опорной школы в Днепропетровске рассказал детям о необходимости вступления страны в Евросоюз и децентрализации.

На видео, которое опубликовала пресс-служба президента, Порошенко заявил, что не сомневается, что "эти первоклассники, которые стоят тут с нами, точно будут жить в Украине - члене Европейского союза".

По его словам, нужно "сократить дистанцию между ребенком, родителями, жителями громады и властью. Все решения должны приниматься тут - какую больницу или детсад строить, какую школу".

При этом во время выступления Порошенко стоял спиной к детям, что вызвало удивление и недовольство пользователей Сети, которые смотрели видео-трансляцию мероприятия. Люди также возмутились, что дети долго стояли на ярком солнце без головных уборов. 

Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Мы решительны в своем стремлении ввести в действие с 1 января 2016 года углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли с ЕС". Известный политик и кандидат в президенты Украины Владимир Олейник прокомментировал Pravda.ru слова Петра Порошенко и пояснил, что ждет Украину в ближайшее время.

Читайте больше:

Порошенко: Последние мозги в обмен на незалежность

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы украина петр порошенко
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
SEC продвигает фейковое ICO
Власть
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Диалоги
Адам и Ева и первородный грех
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Новости Все >
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост
Китай жадно скупает золото на всех рынках
Хакеры взломали программу тотальной слежки США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Дагестанец языком изнасиловал женщину
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Истерика укроСМИ: у проклятой России мост, ЧМ -2018 и газопровод
Смоет все: СМИ узнали реальную мощность заряда "Посейдона"
На МКС появится мощный боевой лазер
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Уволенная Голикова разрыдалась на трибуне Госдумы
Верховная рада позволила разбирать украинцев "на органы"
На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался