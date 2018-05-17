На Украине "бомбит": Google добавил на карты Крымский мост

Специалисты компании Google спустя два дня после открытия нанесли Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России, на свои карты.

Фото: Google Maps

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps пока не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Отметим, что на "Яндекс. Картах" сооружение появилось сразу, а Google запаздывает.

Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.

Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

Читайте также:

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Самые важные моменты: как Путин открыл Крымский мост