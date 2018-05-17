Специалисты компании Google спустя два дня после открытия нанесли Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России, на свои карты.
При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps пока не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.
Отметим, что на "Яндекс. Картах" сооружение появилось сразу, а Google запаздывает.
Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.
Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.
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