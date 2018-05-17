Хакеры взломали программу тотальной слежки США

Группа хакеров взломала сервис компании Securus, который позволяет полицейским отслеживать в реальном времени местоположение американцев.

По данным The Motherboard,были украдены 2,8 тысячи логинов, адресов электронной почты, номеров и хешированных паролей, многие из которых уже были взломаны.

Эксперты отмечают, что ситуация говорит о слабой безопасности компании, которая предоставляет исключительные полномочия правоохранительным органам для слежки за людьми.

Напомним, Securus получает данные о местоположении смартфона от основных американских операторов связи, а затем делает их доступными для своих клиентов. Как правило, компаени продает продукт правоохранительным органам.

На сайте сервиса говорится, что пользователь сможет отслеживать местоположение смартфона даже при выключенном GPS. Также программа создает записи звонков и предоставляет подробные геоданные.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские хакеры создавали подставные учетные записи для слежки за Макроном в Facebook во время предвыборной гонки во Франции. С такими обвинениями выступили американские конгрессмены и сотрудники аппарата Конгресса.

Целью хакеров, которые действовали по указанию спецслужб, был сбор информации о кандидате в президенты и его окружении. Для наблюдения было создано около двадцати "левых" учетных записей, которые выдавали себя за "людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона".

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