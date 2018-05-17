Верховная рада позволила разбирать украинцев "на органы"

Украинская Верховная рада приняла закон, согласно которому трансплантация органов будет производиться только написанном при жизни согласии донора.

Фото: Fotodom.ru

Таким образом, в соответствии с документом после дачи письменного согласия человеку выдадут карту потенциального донора. Отмечается, что информация о нём будет внесена в Единую государственную информационную систему трансплантации.

При этом донор может впоследствии отозвать заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что проект закона рассматривался в 2015 году при министре здравоохранения Александре Квиташвили. Мменно во время его руководства минздрав подготовил для принятия Верховной радой законопроект относительно новых правил трансплантации органов.

Во-первых, вводится однозначная "презумпция согласия" на трансплантацию. Для всех, достигших возраста 18 лет. То есть, если они окажутся в больницах, скажем так, "полуживыми", но по мнению медиков, не способных к восстановлению полноценных функций, в связи со "смертью мозга" - их без всяких формальностей можно будет "разбирать на запчасти".

Справедливости ради, можно отметить, что документ все же предусматривает отдельные исключения. Так, "красный свет" изъятию органов могут включить недовольные родственники - да, в общем, и сам гражданин, еще при жизни, может написать соответствующее заявление.

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