Time: толерантные США потихоньку начинают вымирать

Американские демографы заявили, что показатели рождаемости в США в последние годы существенно снизились.

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Сообщается, что общее число появившихся на свет детей в стране опустилось до самого низкого за последние 30 лет уровня.

Предварительный правительственный доклад о демографической ситуации в США, опубликованный Time, показывает, что в США в 2017 году было зарегистрировано 3,853 млн новорожденных. В последний раз, как отметил еженедельник, такой низкий показатель фиксировался в стране в 1987 году.

Согласно документу, рождаемость в США неуклонно снижалась с 2014 года, но прошлогоднее сокращение родилось на 92 тыс. младенцев меньше, чем в 2016 году, - стало самым значительным за указанный период. Авторы исследования обратили внимание и на то, что это снижение произошло на фоне уверенного экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождался увеличением рождаемости.

Эксперты высказывают несколько предположений, объясняющих снижение числа новорожденных в стране. Среди основных возможных причин называются нежелание поколения двухтысячных спешить с обзаведением потомством и изменение состава иммиграционного населения, а также изменение приоритетов молодежи.

"Правда.Ру" ранее писала, что впервые за последние годы Россия обогнала Америку по рождаемости. К подобным выводам пришел американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Данные исследования опубликовала американская версия журнала "Форбс". Американские эксперты считают, секрет подобного явления том, что россияне и американцы по-разному относятся к кризисным временам.

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