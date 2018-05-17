Американские демографы заявили, что показатели рождаемости в США в последние годы существенно снизились.
Сообщается, что общее число появившихся на свет детей в стране опустилось до самого низкого за последние 30 лет уровня.
Предварительный правительственный доклад о демографической ситуации в США, опубликованный Time, показывает, что в США в 2017 году было зарегистрировано 3,853 млн новорожденных. В последний раз, как отметил еженедельник, такой низкий показатель фиксировался в стране в 1987 году.
Согласно документу, рождаемость в США неуклонно снижалась с 2014 года, но прошлогоднее сокращение родилось на 92 тыс. младенцев меньше, чем в 2016 году, - стало самым значительным за указанный период. Авторы исследования обратили внимание и на то, что это снижение произошло на фоне уверенного экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождался увеличением рождаемости.
Эксперты высказывают несколько предположений, объясняющих снижение числа новорожденных в стране. Среди основных возможных причин называются нежелание поколения двухтысячных спешить с обзаведением потомством и изменение состава иммиграционного населения, а также изменение приоритетов молодежи.
"Правда.Ру" ранее писала, что впервые за последние годы Россия обогнала Америку по рождаемости. К подобным выводам пришел американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Данные исследования опубликовала американская версия журнала "Форбс". Американские эксперты считают, секрет подобного явления том, что россияне и американцы по-разному относятся к кризисным временам.
Читайте больше:
Россиян кризис закаляет, американцев - ломает
Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
В Тбилиси произошли столкновения между двумя Грузиями: "вестернизированной" и традиционной. О ситуации в Грузии рассказывает "Правде.Ру" Владимир Хомерики.