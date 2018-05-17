Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты

Президент США Дональд Трамп дал поручение Белому дому подготовить новый пакет санкций против России по причине невыполнения договора РСМД.

На сайте Белого дома говорится, что выполнением этого поручения займутся государственный секретарь Майк Помпео вместе с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки.

Им придется выполнить требования, которые прописаны в разделе 1244 "С" закона о военном бюджете на 2018 год. В нем говорится, что президент должен разработать и внести в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за несоблюдения Россией РСМД.

Отмечается, что под действие санкций могут попасть лица, ответственные за приказы, которые привели к невыполнению договора РСМД. Также с санкциями могут столкнуться члены российского правительства.

В докладе должен быть предоставлен список лиц, на которых налагаются санкции. Среди возможных мер называются блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие санкции, которые президент посчитает подходящими.

Напомним, что президент России Владимир Путин 8 мая заявил, что необходимо "отвязать" российскую экономику от доллара, так как монополия доллара ненадежна и опасна.

"Мы вели себя наивно раньше, а теперь мы видим, что правила ВТО [Всемирной торговой организации] сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", - заявил президент в ходе пленарного заседания Госдумы.

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