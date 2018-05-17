Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты

Мир

Президент США Дональд Трамп дал поручение Белому дому подготовить новый пакет санкций против России по причине невыполнения договора РСМД. 

Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты. 386961.jpeg

На сайте Белого дома говорится, что выполнением этого поручения займутся государственный секретарь Майк Помпео вместе с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки.

Им придется выполнить требования, которые прописаны в разделе 1244 "С" закона о военном бюджете на 2018 год. В нем говорится, что президент должен разработать и внести в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за несоблюдения Россией РСМД.

Отмечается, что под действие санкций могут попасть лица, ответственные за приказы, которые привели к невыполнению договора РСМД. Также с санкциями могут столкнуться члены российского правительства.

В докладе должен быть предоставлен список лиц, на которых налагаются санкции. Среди возможных мер называются блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие санкции, которые президент посчитает подходящими.

 Напомним, что президент России Владимир Путин 8 мая заявил, что необходимо "отвязать" российскую экономику от доллара, так как монополия доллара ненадежна и опасна.

"Мы вели себя наивно раньше, а теперь мы видим, что правила ВТО [Всемирной торговой организации] сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества", - заявил президент в ходе пленарного заседания Госдумы.

Читайте также:

Российская валюта подчинена доллару

Такие санкции: Россия снова помогла США деньгами

Почему немец трясется за долги России?

Дмитрий Абзалов: время простых решений ушло

США консультируют ЦБ, как душить Россию

Слабый юань - хорошо, а слабый рубль - плохо?

В попытках спасти банки ЦБ опрокинет экономику

v-0/

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы рсмд трамп ракета
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Формула небес
Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны
Наследие
Законы современного тоталитаризма по Кафке
Читательский топ
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Новости Все >
Уволенная Голикова разрыдалась на трибуне Госдумы
Time: толерантные США потихоньку начинают вымирать
Трамп пообещал наказать Путина за мощные ракеты
Италия выйдет из Евросоюза
"Дремучецина" больному: четверть россиян верят в гомеопатию
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".

Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Наследие
Древние пророчества: разрушение Дамаска и война на Ближнем Востоке
Авто
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
США и Канада
Пентагон: "Российские C-400 будут шпионить за F-35"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 17.05 фундаментальны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства
"Жить до 130 лет в теле 22-летних" - идея нового стартапа
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Казахстан: Использование "Георгиевской ленточки" в школах Караганды не допускается
Россиян поставят на "умные" счетчики
Победу помним, война продолжается
ФСБ захватила террористов, планировавших взорвать ЧМ-2018
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018
Newsweek: "Кортеж" Путина "порвал" бронелимузин Трампа
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Довели сверхдержаву: молодежь США хочет коммунизма
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Россиян поставят на "умные" счетчики
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть

В Тбилиси произошли столкновения между двумя Грузиями: "вестернизированной" и традиционной. О ситуации в Грузии рассказывает "Правде.Ру" Владимир Хомерики.

Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался